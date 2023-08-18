اشتباكات في جنين ومقاومون يطلقون النار صوب حاجز حوارة

تصدى مقاومون فجر اليوم الجمعة لاقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين، في وقت نفذت مجموعات المقاومة في نابلس عملية إطلاق استهدفت حاجز حوارة في نابلس.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين وتمركزت على دوار الشهداء، حيث اندلعت اشتباكات مع مقاومين.

وتمكنت الشباب الثائر من استهداف قوات الاحتلال بعبوات متفجرة محلية الصنع عند انسحابها من شارع مثلث الشهداء.

تزامن ذلك مع مواجهات في المنطقة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز اتجاه المواطنين في جنين.

وفي نابلس، أطلق مقاومون صليات مكثفة من الرصاص صوب حاجز حوارة جنوب المدينة.

كذلك اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتا جنوب نابلس، وبلدة عنبتا شرق طولكرم حيث اندلعت مواجهات مع الشباب الثائر.

وانطلقت صافرات الإنذار في مخيم نور شمس شرق طولكرم بعد اقتحام قوات الاحتلال أطراف المخيم.

واعتقلت قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال، الشاب مؤمن صعابنة شقيق الشهيد عبد الرحمن صعابنة من مكان عمله بالداخل المحتل.