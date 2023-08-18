شاهد| أمن السلطة يحاصر منزل مطارد للاحتلال بطوباس

حاصرت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية مساء اليوم الجمعة منزل المطارد للاحتلال (الإسرائيلي) عدي الشحروري في منطقة الفارعة في مدينة طوباس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وحذر المطارد الشحروري قوات الأمن من اقتحام منزله لاعتقاله؛ وإلا سيطلق النار على نفسه.

وقال الشحروري في مقاطع فيديو صورت له أثناء اعتلائه سطح منزله: "أنا ماشي ضد اليهود، ليش محاصريني، لو عليا قضية بنزل أروح معكم، لكن أنتم بدكم تعتقلوني لإهانتي".

​​​وانتشرت دعوات لأهالي طوباس وكبار شخصياتها للتدخل وإنقاذ الموقف بشكل عاجل وفك الحصار عن المطارد عدي الشحروري والذي تواصل أجهزة السلطة محاصرة منزله في محاولة لاعتقاله.