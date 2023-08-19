حمادة: عملية حوّارة أذلّت منظومة الاحتلال الأمنية

أكد الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة أن عملية حوارة رسالة قوة إلى العدو الصهيوني بأن كل محاولاته لكسر المقاومة عبر إجرامه مجرد عبثٍ لا فائدة منه.

وأشاد بالعملية البطولية، مشددًا أن المقاومة ستواصل إيصال الرسائل ليلًا ونهارًا، بأن كل الجرائم ضد شعبنا وأقصانا وأسرانا لا يمكن بأي حالٍ من الأحوال أن تمر دون رد.

وأشار إلى أن العملية البطولية ضربت الاحتلال في قلب استنفاره الأمني في حواّرة، منوهًا أنها إمعان في تحدى الاحتلال وإذلال منظومته الأمنية.

ولفت إلى أن عزيمة المقاومة لا يمكن أن تنكسر وبندقيتها لا يمكن أن تلقى حتى يندحر الاحتلال ومستوطنوه جارين أذيال الخيبة والهزيمة عن التراب الفلسطيني.

وكان مستوطنان قد قتلا اليوم السبت، في عملية إطلاق نار استهدفتهما في بلدة حوارة جنوب نابلس.

وأطلق مقاوم فلسطيني النار تجاه المستوطنين خلال تواجدهما في بلدة حوارة وأصابهما بجراح حرجة جداً قبل أن يعلن عن مقتلهما.

ونفذت العملية من مسافة قصيرة جداً، حيث وصفت بالدقيقة والمحكمة، وأعقبها انسحاب المنفذين من المكان بسلام.

وانطلقت دعـوات شبابية لإتـلاف تسجيلات الكاميرات في بلدة حوارة، والمناطق المجاورة حيث بدأت قوات الاحتلال بالاستنفار بحثاً عن منفذ إطلاق النار.