إغلاق نابلس واقتحامات بحثًا عن منفذ عملية حوارة

أغلقت قوات الاحتلال مساء السبت مداخل مدينة نابلس في أعقاب عملية إطلاق النار التي قتل فيها مستوطنان في بلدة حوارة جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أغلقت غالبية الحواجز المحيطة بنابلس وشددت إجراءاتها على بقية الحواجز ما تسبب باختناقات مرورية واحتجاز مئات المركبات.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدتي عوريف وبيتا جنوب نابلس، وداهمت مسجداً وعددَا من المحلات التجارية في بيتا وصادرت تسجيلات كاميرات المراقبة.

وهاجم مستوطنون من مستوطنة "يتسهار" أطراف بلدة بورين جنوب نابلس، واعتدوا على المنازل وحطموا عددا من أشجار الزيتون.

وكان مستوطنان قد قتلا ظهر اليوم بعملية إطلاق نار نفذها مقاومون داخل مغسلة للمركبات في بلدة حوارة.