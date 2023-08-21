الذكرى 54 لإحراق الأقصى.. والجرائم مستمرة

يصادف اليوم الإثنين، الحادي والعشرين من آب/ أغسطس، الذكرى الـ54 لإحراق المسجد الأقصى المبارك.

ففي مثل هذا اليوم من عام 1969، اقتحم يهودي متطرف أسترالي الجنسية إرهابي يدعى مايكل دينيس المسجد الأقصى، وأشعل النيران عمدا في الجناح الشرقي للمسجد الأقصى المبارك.

ورغم مرور السنوات على حريق الأٌقصى إلا أن نيرانا (إسرائيلية) بأشكال أخرى مازالت مشتعلة في قبلة المسلمين الأولى والمدينة المقدسة ، في اطار حربا دينة لم تتوقف.

استطاع الفلسطينيون إنقاذ بقية المسجد من أن تأكله النار، وقد ألقى جيش الاحتلال القبض على الجاني، وادعى أنه مجنون، وتم ترحيله إلى أستراليا.

وتشير الدلائل إلى أن سلطات الاحتلال ساهمت في الجريمة، إذ قطعت المياه عن منطقة الحرم فور ظهور الحريق، وحاولت منع المواطنين وسيارات الإطفاء التي هرعت من البلديات الفلسطينية للقيام بإطفائه، ولكنهم اندفعوا وأطفؤوا الحريق.

وأتت النيران على واجهات المسجد وسقفه وسجاده وزخارفه النادرة وكل محتوياته من المصاحف والأثاث، وتضرر البناء بشكل كبير، ما تطلب سنوات لإعادة ترميمها وزخرفتها كما كانت.

ومن ضمن المعالم التي أتت عليها النيران، مسجد عمر الذي كان سقفه من الطين والجسور الخشبية، ويمثل ذكرى دخول عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى مدينة القدس وفتحها، إضافة إلى تخريب محراب زكريا المجاور لمسجد عمر، ومقام الأربعين المجاور لمحراب زكريا، وثلاثة أروقة من أصل سبعة ممتدة من الجنوب إلى الشمال مع الأعمدة والأقواس والزخرفة، وجزء من السقف الذي سقط على الأرض خلال الحريق، وعمودي مع القوس الحجري الكبير بينهما تحت قبة المسجد، و74 نافذة خشبية وغيرها.

وتضررت أجزاء من القبة الداخلية المزخرفة والجدران الجنوبية، وتحطمت 48 نافدة في المسجد مصنوعة من الجبص والزجاج الملون، واحترقت الكثير من الزخارف والآيات القرآنية.

وحرقت النيران 1500 متر مربع من مساحة المسجد البالغة 4400 متر مربع، فيما أدان مجلس الأمن الدولي (إسرائيل)، واعتبرها مسؤولة عن الحريق باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.

ومن اللافت أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تشارك في إدانة (إسرائيل)، في حين طالب مجلس الأمن الدولي الاحتلال بإلغاء جميع الإجراءات التي من شأنها تغيير وضع القدس، إلا أن أيا من الأطراف لم تستطع إلزام الاحتلال بالقرار.