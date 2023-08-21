الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة استهدفت أنصار حماس

شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الاثنين حملة اعتقالات واسعة في عدة مناطق بالضفة الغربية، طالت عدداً من أنصار حركة حماس وأسرى محررون.

واقتحمت قوات خاصة من جيش الاحتلال الحي الجنوبي بمدينة طولكرم، ودفعت بتعزيزات عسكرية للمنطقة.

واستهدف الاقتحام منزل الأسير المحرر الشاب يحيى صادق القاروط رئيس مجلس طلبة جامعة بيرزيت السابق، والذي جرى اعتقاله.

والقاروط أسير محرر ومعتقل سياسي سابق، اعتقل عدة مرات لدى أجهزة أمن السلطة والاحتلال معظمها في الاعتقال الإداري.

وفي بيت لحم اقتحمت قوات الاحتلال قرية مراح رباح شرق المدينة، واعتقلت خمسة مواطنين من عائلة واحدة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر خليل قاسم الشيخ وأنور أحمد الشيخ ومهدي طه الشيخ ومراد محمود الشيخ وأحمد علي الشيخ، بعد اقتحام منازلهم في قرية مراح رباح.

وتتعرض عائلة الشيخ للملاحقة والاعتقال من الاحتلال وأجهزة أمن السلطة، التي غيبت عدداً من أبنائها في السجون.

كذلك اقتحمت قوات الاحتلال بلدة العبيدية شرق بيت لحم، واعتقلت الأسير المحرر قتيبة خليفة عقب اقتحام منزله.

واندلعت الليلة الماضية مواجهات بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، وتعرضت لوابل من الحجارة استهدف الآليات العسكرية.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد الجعبة عقب مداهمة منزله خلال اقتحام مدينة الخليل.

وأطلق مقاومون فجر اليوم النار حاجز تياسير العسكري الإسرائيلي شرق طوباس، بينما اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في حي كفر عقب شمال القدس المحتلة.

وتصدى مواطنون في نابلس لمحاولة مستوطنين إحراق منزل لعائلة صوفان في قرية بورين جنوب المدينة.

وتواصل قوات الاحتلال حملة المداهمات في بلدة عقربا جنوب شرق نابلس لليوم الثاني على التوالي، وتخللها اقتحام منازل ومساجد ومحال تجارية وتفتيشها.

وأشارت مصادر محلية إلى أن عملية جيش الاحتلال في عقربا تستهدف الوصول إلى منفذ عملية حوارة يوم السبت الماضي والتي أدت إلى مقتل مستوطنين.

ورصد مركز معلومات فلسطيني "معطى" 19عملًا مقاومًا بالضفة، أبرزها 3 عمليات إطلاق نار، وإلقاء عبوتين ناسفتين، والتصدي لاعتداءات المستوطنين، و10 مواجهات في مناطق متفرقة خلال 24 ساعة.

وأطلق مقاومون النار صوب مستوطنة "شاكيد" وحاجز "دوتان" في جنين، واستهدفوا قوات الاحتلال بالرصاص والعبوات الناسفة في منطقة دوار الشهداء خلال اقتحام جنين.

ورصد مركز معلومات فلسطين "معطى" (1132) عملاً مقاوماً خلال الشهر الماضي، بينها (97) عملية إطلاق نار واشتباك مسلح مع قوات الاحتلال، نفذت (33) عملية منها في جنين.

وأدت أعمال المقاومة إلى مقتل (2) إسرائيليين، وإصابة (50) جنديًا ومستوطنًا بجراح مختلفة، ليرتفع بذلك قتلى الاحتلال ومستوطنيه منذ بداية العام الجاري إلى (28) قتيلاً، فيما استشهد خلال يوليو (28) فلسطينيا بنيران الاحتلال ومستوطنيه.