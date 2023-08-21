الاحتلال يصيب عشرات المواطنين بالاختناق في الخليل

أصيب عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع، الذي أطلقته قوات الاحتلال، الإثنين، في أماكن متفرقة من مدينة الخليل ومداخل بلدات وقرى المحافظة.

وأفادت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال تمركزت على جسري حلحول وبيت كاحل، وفي باب الزاوية وسط المدينة، وأطلقت قنابل الصوت والغاز صوب المواطنين، ما تسبب بإصابة العشرات منهم بحالات اختناق، عولجوا ميدانيا.

يذكر أن قوات الاحتلال فرضت حصارات عسكرياً على الخليل وأغلقت مداخل ومخارج المدينة بحواجز عسكرية وبوابات حديدية منذ ساعات ظهر اليوم، بزعم حدوث عملية إطلاق نار استهدفت مركبة لمستوطنيْن جنوب مدينة الخليل، ما أدى إلى مقتل مستوطِنة وإصابة آخر بجروح خطيرة.