الاحتلال يشن حملة اقتحامات بالخليل وجنين وطولكرم  

شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء، حملة اقتحامات طالت مدينة جنين وطولكرم والخليل التي تشهد حصارا خانقا بعد مقتل مستوطنة وإصابة أخر بجراح خطيرة في عملية إطلاق نار استهدفت سيارتهم.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة خلة مناع في مدينة الخليل، مشيرة إلى أن اشتباكات مسلحة ومواجهات اندلعت بعد اقتحام الاحتلال للمنطقة.

وأوضحت المصادر، أن قوات الاحتلال تجرى علميات تفتيش لعدد من المنازل في منطقة خلة مناع في مدينة الخليل.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة السيلة الحارثية غربي جنين، ما اسفر عن اندلاع اشتباكات مسلحة.

وفي طولكرم، تعرضت قوات الاحتلال لاشتباكات مسلحة بعد اقتحامها المدينة.

يتبع ..