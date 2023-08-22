رسميا.. موعد نتائج توجيهي 2023 فلسطين دورة الاكمال.. رابط فحص نتائج توجيهي 2023 الدورة الثانية

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موعد نتائج توجيهي 2023 الاكمال

كشفت وزارة التربية والتعليم، أن الموعد المتوقع لاعلان نتائج الدورة الثانية من اختبارات الثانوية العامة التي تم عقدها في 8 أغسطس 2023، مشيرة إلى أن إعلان نتائج الدورة الثانية "التكميلية" لطلاب الثانوية العامة سيكون بداية الشهر المقبل "سبتمبر" على أبعد تقدير.

رابط فحص نتائج الثانوية العامة 2023 الدورة الثانية

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول علي نتائج الثانوية العامة الإكمال في فلسطين وذلك من خلال اتباع الاتي:

الذهاب الي موقع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية من هنا .

والضغط على نتائج التوجيهي.

ومن ثم يتم تحديد الإستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2023.

وبعد ذلك يتم تسجيل الاسم ورقم الجلوس للطالب.

ومن بعد ذلك يتم تحديد الفرع الذي تدرس فيه

والضغط على عرض النتيجة.

فحص نتائج توجيهي 2023 الدورة الثانية برقم الجلوس

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن نتائج الثانوية العامة ستكون بأرقام الجلوس ويستطيع الطالب معرفة جميع علاماته (حتى لو كان راسباً في أي مادة) فور إعلان النتيجة عبر موقع الوزارة.

لفحص نتائج توجيهي 2023 الدورة الثانية "الاكمال" برقم الجلوس اضغط هنا