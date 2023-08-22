قاسم: تهديدات الاحتلال لا تخيفنا وسنواصل حقنا المشروع في الدفاع عن شعبنا

أكد المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حازم قاسم، أن تهديدات الاحتلال بتصعيد عدوانه لا تخيف شعبنا ولا مقاومته الباسلة، مشيرا إلى أن العدو يشن حربا مفتوحة على شعبنا بشكل يومي.

وشدد قاسم مساء الثلاثاء، على أن "حماس" وقوى المقاومة تقوم بواجبها في الدفاع عن شعبنا ومقدساته، ودعم وإسناد حالة النضال الوطني، والذي هو حق مشروع بكل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية.

وأكد أننا سنواصل القيام بحقنا المشروع في مقاومة الاحتلال والرد على عدوانه حتى طرده وكنس مستوطنيه وتحقيق أهداف شعبنا بالحرية والاستقلال.