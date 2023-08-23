11 أسيرًا يُضربون عن الطعام في سجون الاحتلال

ارتفع عدد الأسرى المضربون عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى 11 أسيرًا عقب إعلان القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" ماهر الأخرس إضرابه المفتوح عن الطعام.

وأعلن القيادي في "الجهاد الإسلامي" ماهر الأخرس، اليوم الأربعاء، إضرابه المفتوح عن الطعام، بعد أن اعتقلته قوات الاحتلال من منزله ببلدة سيلة الظهر في جنين، شمال الضفة الغربية.

وقالت زوجته تغريد الأخرس إنّ جيش الاحتلال اقتحم منزلهم في سيلة الظهر عند الساعة الثالثة فجرًا، واحتجز أفراد عائلته في غرفة واحدة، واحتجز العاملين في مزرعته، ومن ثم اعتقل زوجها الأسير المحرر ماهر الأخرس.

وأضافت أنّ زوجها أبلغها بدخوله إضرابًا مفتوحًا عن الطعام احتجاجًا على اعتقاله، ولن يوقف إضرابه إلا بنيل حريته أو استشهاده.

وأوضح نادي الأسيـر أن المعتقل الأخرس (52 عاماً)، أسير سابق أمضى نحو 4 سنوات في سجون الاحتلال، كان آخرها عام 2020، وشرع خلاله في إضراب مفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقاله الإداري استمر مدة 103 أيام، وهو متزوج وأب لستة أبناء.

ولفت نادي الأسيـر النظر إلى أنّ 10 أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام، إلى جانب المعتقل الأخرس، منهم 8 معتقلين إداريين.

والأسرى المضربون هم: سلطان خلوف، وكايد الفسفوس، منذ 21 يومًا، أسامة دقروق منذ 17 يومًا، محمد تيسير زكارنة، وأنس أحمد كميل، وعبد الرحمن إياد براقة، وزهدي طلال عبيدو منذ 14 يومًا، وانضم للإضراب منذ أربعة أيام المعتقل الإداري سيف الدين ذياب العمارين.

ويواصل الأسير زاهر حمّاد (49 عامًا) من بلدة سلواد، شمال شرقي رام الله، إضرابه عن الطعام منذ أربعة أيام، للمطالبة بالسماح له بلقاء نجله الأسير محمد في سجن "عوفر العسكري".

ويُضرب الأسير حاتم القواسمة (42 عاما) من الخليل، عن الطعام لليوم الـ 11 على التوالي، للمطالبة بنقله عند شقيقه الأسير حازم القواسمة في سجن "ريمون".

وتعتقل سلطات الاحتلال في 23 سجنًا ومركز توقيف وتحقيق تابعة لمخابراتها، قرابة الـ 5000 أسير فلسطيني؛ بينهم 1200 معتقل إداري (بدون تهمة)، و32 أسيرة، و180 طفلًا قاصرًا، إلى جانب 700 أسير مريض.