الاحتلال يعتزم هدم منزلين لعوائل شهيدين من نابلس

قرر جيش الاحتلال، مساء الأربعاء، هدم منزلين لعوائل شهيدين من سكان محافظة نابلس بتهمة تنفيذهما عمليتي إطلاق نار.

وبحسب بيان لجيش الاحتلال، فإنه تقرر هدم منزل عائلة الشهيد مهند شحادة من قرية عوريف والذي نفذ في العشرين من حزيران الماضي عملية إطلاق نار في مستوطنة "عيلي" ما أدى لمقتل 4 مستوطنين، وذلك برفقة الشهيد خالد صباح الذي كان هو الآخر تم إخطار عائلته بهدم منزلها بداية الشهر الجاري.

كما قرر هدم منزل عائلة الشهيد حسن قطناني من مخيم عسكر، أحد منفذي عملية الأغوار التي قتل فيها 3 مستوطنات في السابع من نيسان الماضي، برفقة الشهيد معاذ المصري الذي كان تم إخطار عائلته هو الآخر بهدم منزلها.