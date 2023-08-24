أبو معمر: موقف حماس واضح وجلي بضرورة اجراء انتخابات محلية بإشراف لجنة الانتخابات

جددّ عضو المكتب السياسي لحركة حماس زكريا أبو معمر، تأكيد موقف حركته إجراء انتخابات محلية بغزة، قائلا: " موقف حماس واضح وجلي بضرورة إجراء الانتخابات المحلية تحت إشراف لجنة الانتخابات المركزية وهذا الموقف ليس جديداً على حماس".

وأكدّ أبو معمر في مقابلة خاصة بـ"الرسالة نت" أنّ حركته لم " ترفض أو تتحفظ على إجراء أي انتخابات مطلقاً إلا مرة واحدة تحفظنا فيها لما كانت الانتخابات المحلية الأخيرة غطاء لقرار إلغاء الانتخابات العامة".

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وأضاف: " لقد كان قرار الإلغاء خطيئة وطنية كبرى لا يمكن لحماس أن تساهم في تغطيتها ولا بأي شكل".

ولفت أبو معمر إلى موقف لجنة العمل الحكومي بغزة، الذي أعلنته في الرابع عشر من أغسطس الماضي، " موقفها الواضح تماماً بالترحيب بمخرجات اللقاء الوطني واستعدادها التام لتسهيل إجراء هذه الانتخابات وقد كررت موقفها هذا أمس الأربعاء 23 اغسطس خلال اجتماعها الدوري".

وحول التصريحات الصادرة عن وزير الحكم المحلي برام الله مجدي الصالح، التي قال فيها إن الإعلان عبر الإعلام لا يعكس جاهزية وأنه يجب ارسال رسالة وفق القانون رفض أبو معمر التعقيب، قائلا: " لا داعي للتعقيب على هذا الكلام فنحن لسنا بصدد أي مناكفات أو خلافه والقانون واضح تماماً ومواده صريحة".

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وتابع: "نحن نريد إجراء الانتخابات المحلية وهذا مطلب وطني أجمعت عليه الفصائل السياسية ومؤسسات المجتمع المدني وقوى وشخصيات مجتمعية وأهلية في لقاء الاثنين 14 اغسطس الجاري.

وأشار أبو معمر إلى أنه وفي ظل موقف الحركة والموقف الوطني العام حول إجراء الانتخابات المحلية هناك من يثير أسئلة واستفسارات ويطرح قضايا بغرض التسويف والتعطيل، و"نحن لا نهتم بهذا ولا نقف عنده لأننا حريصون على تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات وليكن واضحاً أن كل محاولات التسويف والتعطيل لن تنجح".

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وعن الخطوة المطلوبة لإجراء الانتخابات المحلية بغزة، أجاب: "لجنة الانتخابات المركزية أعلنت بوضوح أنها جاهزة لاجراء الانتخابات وتنتظر قراراً من الجهة المخولة بهذا القرار وهي حكومة السيد اشتية في رام الله".

وشددّ أبو معمرّ "لذلك دعني أقول لك وانطلاقاً من إعلان لجنة الانتخابات المركزية هذا واسمعني جيداً: لا شيء يحول أمام إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة إلا صدور القرار الذي طالبت به لجنة الانتخابات المركزية، لا شيء آخر".