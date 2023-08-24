"تعليم غزة" تتحدث حول آخر مستجدات بدء العام الدراسي الجديد

تحدث الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والتطوير في وزارة التربية والتعليم بغزة أحمد أبو ندى، اليوم الخميس، عن آخر المستجدات والاستعدادات لانطلاق العام الدراسي الجديد 2023/2024.

وأكد أبو ندى، حرص الوزارة على أن يكون الطلبة داخل بيئة صحية، مشيراً إلى انها اتخذت قراراً بترشيد قبول الطلبة من وكالة الأونروا.

وأضاف أنه "سيتم استيعاب الطلبة ممن يثبت أنهم من الحالات الخاصة والانسانية وستعقد لجنة خلال الأيام القادمة للنظر في التماسات أولياء الأمور".

وأشار أبو ندى إلى ان التشكيلات المدرسية مع بدء العام الدراسي الجديد لا تستقر إلا بعد منتصف سبتمبر.

وأوضح أن الوزارة تعاقدت مع 5 شركات نظافة بواقع 600 عامل نظافة تتولى تهيئة المدارس والحفاظ على نظافتها.

ولفت أبو ندى إلى أنه "تم تجهيز كافة المدارس بالأثاث اللازمة وافتتاح 3 مدارس جديدة".

ونوه إلى أن نسبة المدارس التي تعمل بفترتين تبلغ 63% من إجمالي المدارس.