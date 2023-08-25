وزارة التربية والتعليم tawjihi.mohe.ps.. رابط فحص نتائج توجيهي دورة الاكمال.. نتائج الثانوية العامة الدورة الثانية ، أيام قليلة تفصلنا عن موعد نتائج الثانوية العامة الدورة الثانية ، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعة الاخبار، وتصدر خبر نتائج الثانوية العامة الدورة الثانية 2023 رابط فحص نتائج توجيهي 2023 الإكمال عبر وزارة التربية والتعليم tawjihi.mohe.ps، محركات البحث العالمية .

موعد نتائج توجيهي 2023 الاكمال

كشفت وزارة التربية والتعليم، أن الموعد المتوقع لاعلان نتائج الدورة الثانية من اختبارات الثانوية العامة التي تم عقدها في 8 اغسطس 2023، مشيرة إلى أن إعلان نتائج الدورة الثانية "التكميلية" لطلاب الثانوية العامة سيكون بداية الشهر المقبل "سبتمبر" على أبعد تقدير.

رابط فحص نتائج توجيهي 2023 الدورة الثانية برقم الجلوس

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن نتائج الثانوية العامة ستكون بأرقام الجلوس ويستطيع الطالب معرفة جميع علاماته فور إعلان النتيجة عبر موقع الوزارة.

لفحص نتائج توجيهي 2023 الدورة الثانية "الاكمال" برقم الجلوس اضغط هنا

كيفية الاستعلام عن نتائج توجيهي 2023 الاكمال

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على نتائج الثانوية العامة الإكمال في فلسطين وذلك من خلال اتباع الاتي:

الذهاب الي موقع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية من هنا.

والضغط علي نتائج التوجيهي.

ومن ثم يتم تحديد الإستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2023.

وبعد ذلك يتم تسجيل الاسم ورقم الجلوس للطالب.

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