حماس تنعى الشهيد كنعان وتؤكد قدرة شعبنا على تصعيد المقاومة

زفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى جماهير شعبنا الفلسطيني العظيم وأحرار أمتنا العربية والإسلامية الشهيد البطل: عز الدين كنعان (20 عامًا)، من بلدة جبع جنوب جنين، الذي ارتقى بنيران قوات الاحتلال خلال معركة جنين الأخيرة أوائل شهر تموز/ يوليو الماضي.

وأكدت حركة حماس في تصريح صحفي مساء الجمعة أنّ شعبنا لديه القدرة دائماً على مفاجأة الاحتلال ومستوطنيه، وتصعيد المقاومة بالرغم من التحديات غير المسبوقة.

وأوضحت الحركة أن المقاومة هي الحل الأمثل لصد العدوان واسترداد الحقوق، والثأر لدماء الشهداء، وأن المستوطنين وقيادتهم المتبجّحة ستجني ثمار جرائمها في المسجد الأقصى المبارك ناراً ولهيباً لا ينطفئ.