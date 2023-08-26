انطلاق العام الدراسي الجديد بقطاع غزة

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة، موعد بدأ الفصل الأول من العام الدراسي الجديد (2023-2024).

وفي بيان صحفي حددت الوزارة انطلاق الفصل الدراسي الجديد يوم السبت السادس والعشرين من شهر أغسطس الجاري.

ونشرت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة مساء الجمعة، توقيت الحصص الدراسية لهذا العام حيث سيبدأ الدوام الدراسي للفترة الصباحية الساعة الـ 7 صباحا، فيما سيبدأ دوام الفترة المسائية الساعة 12:15 مساءً.

وأكدت الوزارة على ضرورة تنظيم عملية التداخل بين الفترتين حسب جدول أرفقته الوزارة في بيانها، بالإضافة لتأخير دوام مدارس البنات المجاورة لمدارس البنين الثانوية لـ 15 دقيقة عن الموعد الرسمي.

وحثت الوزارة مدراء المدارس للتحضير لأداء شعائر الصلاة جماعة للصلوات التي يحين موعدها أثناء الدوام المدرسي.

وأكدت الوزارة على الالتزام بالجدول المدرسي وعدم صرف الطلاب قبل نهاية الدوام المدرسي.