كتائب القسام بجنين تستهدف آليات الاحتلال خلال اقتحام بلدة كفر دان

استهدفت كتائب الشهيد عز الدين القسام فجر اليوم السبت، آليات الاحتلال (الإسرائيلي) خلال الاقتحام والانسحاب من بلدة كفر دان غرب مدينة جنين، بصليات كثيفة من الرصاص الحي.

وخاض مقاومون اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال المقتحمة لبلدة كفر دان، واستهدفوا جنود الاحتلال وآلياته بوابل كثيف من الرصاص.

وداهمت قوات الاحتلال عدداً من المنازل الفلسطينية خلال اقتحامها لبلدة كفر دان غرب جنين، واقتحمت منزل الشيخ يحيى مساد في البلدة، وأخضعت بعص سكان المنزل للتحقيق الميداني.

وعقب هذه المداهمات، اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين عبد الله وعبد العزيز مساد، عقب اقتحام منزلهم في بلدة كفردان غرب جنين.