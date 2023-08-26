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أسفرت عن مقتل مستوطنين..

صورة.. كتائب القسام تتبنى عملية حوارة الأخيرة

الرسالة نت- غزة

تبنت كتائب القسام الشهيد عزالدين القسام بالضفة الغربية المحتلة، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم السبت، عملية حوارة الأخيرة، والتي أسفرت عن مقتل مستوطنين (إسرائيليين) إثنين قبل 7 أيام جنوبي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

ونشرت صفحة القسام بالضفة، صورة على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تلغرام"، تشير إلى تبنيها لعميلة حوارة الأخيرة، بجانب صورة عملية حوارة في 26 من شهر فبراير الماضي، والتي نفذها الشهيد القسامي عبد الفتاح خروشة، وأسفت عن مقتل مستوطنين اثنين.

وقُتل مستوطنان إثرعملية إطلاق نار، في بلدة حوارة قرب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت صحيفة "معاريف" العبرية إن منفذ العملية وصل إلى موقع الإطلاق مشيا على الأقدام وأطلق النار من مسافة قصيرة.

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الاحتلال حماس القسام عملية

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