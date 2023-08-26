وقفة برام الله دعمًا للأسرى المرضى والمضربين

نظمت مؤسسات الأسرى مساء السبت، وقفة اسنادية دعما للأسرى المرضى والضربين عن الطعام، على دوار المنارة وسط رام الله.

وشارك أهالي الأسرى في الوقفة الذين رفعوا صور أبنائهم، مطالبين بالإفراج عن الأسرى المرضى وعلى رأسهم وليد دقة وعاصف الرفاعي وعبد الباسط معطان.

ووجه رئيس هيئة شؤون الأسرى قدورة فارس رسالة دعا فيها الشعب لاستنهاض طاقاته وقواه من أجل أن تكون مساندة الأسرى مشاركة لهم في مواجهة ظلم وغطرسة الاحتلال داخل السجون.

وأكد فارس على أن ارتفاع وتيرة التفاعل مع قضايا الأسرى من شأنه التسبب بالقلق للاحتلال، وقد تنجح الفعاليات في إطلاق سراح بعض المرضى.

وشدد فارس على الاستمرار في جميع الفعاليات والنشاطات الداعمة للأسرى في كفاحهم حتى تحريرهم.

وهتف المشاكرون بعبارات تحيي الأسرى في صمودهم، مؤكدين على الاستمرار في دعمهم حتى إطلاق سراحهم.