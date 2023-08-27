القسام يؤبّن الشهيد أشرف حسين بدير البلح

نظمت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لـحركة "حماس"، في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، حفل تأبين للمجاهد القسامي أشرف حسين والذي استشهد إثر انفجار عرضي.

وشهد الحفل الذي أقيم مساء السبت حضور عدد من قادة ومجاهدي كتائب القسام وحركة حماس في المدينة، إلى جانب حشد شعبي كبير توافدوا من جميع أنحاء المنطقة الوسطى.

كما تخلل الحفل تكريم كتائب القسام وحركة حماس لعائلة الشهيد أشرف حسين، بتقديم درع الوفاء لهم، وفاءً لمسيرته الجهادية العطرة ولتضحياته.

واختتم الحفل بعرض فيلم مرئي يروي سيرة الشيهد القسامي الجهادية والدعوية حتى استشهاده.

وكانت كتائب القسام قد نعت في بيانها العسكري المجاهد القسامي أشرف عبد الكريم حسين (35 عاماً) من مسجد "الرباط" في دير البلح وسط قطاع غزة، والذي ارتقى اليوم الخميس 08 صفر 1445 هـ الموافق 24/08/2023م إثر انفجار عرضي

وقالت الكتائب في بيانها: "ليمضي إلى ربه بعد حياةٍ مباركةٍ حافلةٍ بالعطاء والجهاد والتضحية والرباط في سبيل الله، نحسبه من الشهداء الأبرار الأطهار ولا نزكي على الله أحداً".

وسألت الله أن يتقبله في الشهداء، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله جميل الصبر وحسن العزاء.