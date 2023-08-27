منصة مدرستي.. تسجيل الدخول في منصة مدرستي لحل الواجبات المدرسية باستخدام الجوال 1445 منصتي مدرستي الدخول، تعمل منصة مدرستي للتسهيل علي الطلاب والمدرسين البدء في العملية الدراسية في كل الظروف، وسنقدم لكم هنا شرحاً لكيفية حل الواجبات المدرسية عبر المنصة سواء عن طريق الموقع الإلكتروني أو التطبيق الخاص بالجوال.

كيف أسجل في منصة مدرستي



كيفية حل الواجبات عبر الموقع الإلكتروني

يمكن حل الواجبات المدرسية من خلال منصة مدرستي عبر الخطوات التالية:

تسجيل الدخول لمنصة مدرستي من هنـــــــــــــا

اختيار أيقونة “المصادر والمقررات” من قائمة الخدمات المتوفرة.

اختيار قائمة “الواجبات” في صفحة المادة التي تود حل واجبها.

بعدها تظهر قائمة بالواجبات المطروحة من قبل المعلم، مع تحديد اسم الواجب، وتاريخ رفعه، وآخر ميعاد لإرساله.

اختيار الواجب المطلوب حله، والضغط على زر” إضافة عمل”.

رفع ملف الواجب سواء كان نصيا، صوتيا، مرئيا عن طريق اختيار زر رفع من الجوال.

الضغط على زر احفظ ثم زر إرسال.

يمكن للطالب تعديل ملف الواجب أو مسحه في المدة المحددة من المعلم.



كيفية حل الواجبات عبر التطبيق الخاص بالجوال

يجب أن يكون الهاتف يحتوي على تطبيق مايكروسوفت تيمز، ثم اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول على مايكروسوفت تيمز من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اختيار أيقونة تيمز من صفحة التطبيق الرئيسية.

اختيار البرنامج أو المعلم أو للفريق لإرسال الواجبات.

اختيار أيقونة عام ثم نضغط على زر عمل.

رفع ملف الواجب سواء كان نصيا أو صوتيا أو مرئيا عن طريق اختيار زر إضافة ملف أو صورة أو رابط.

الضغط على زر إرسال بعد رفع الملف.

يمكن للطالب تعديل ملف الواجب أو مسحه في المدة المحددة من المعلم.

منصة مدرستي تسجيل الدخول,

نظام نور,

اختبار منصة مدرستي,

منصة,

مهام منسقة منصة مدرستي,

كيف أسجل في منصة مدرستي,

منصة مدرستي كادر الطلاب,

تطبيق مدرستي,