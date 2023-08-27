خطة نتنياهو الجديدة لمنع الموازنات التشغيلية لفلسطينيي الداخل المحتل

أمر رئيس حكومة الاحتلال (الإسرائيلي) بنيامين نتنياهو تبني مخطط إشارة المرور لحرمان فلسطيني الداخل المحتل من الموازنات التشغيلية لمجالسهم المحلية والبلدية.

وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، أثار وزير المساواة الاجتماعية في حكومة الاحتلال عميحاي شيكلي في اجتماع الحكومة الأخير، اقتراح نموذجاً لتخصيص الموازنات للسلطات المحلية وفقاً لمستوى التهديد والخوف من الفساد حسب مزاعم الشرطة والشاباك.

المخطط الذي تحمس له نتنياهو بشدة وأمر باعتماده يعتمد بالدرجة الأولى على المعلومات الأمنية للشرطة والشاباك لتصنيف البلدات الفلسطينية في الداخل المحتل باللون من الأحمر والأصفر والأخضر، والذي يبنى عليها حرمان هذه البلدات من الموازنات التشغيلية والميزانيات التي تساعد على تقديم الخدمات الأساسية لفلسطينيي الداخل المحتل.

ووفقاً لنموذج إشارة المرور، سيتم تعريف السلطة باللون الأحمرـ عندما تكون هناك مؤشرات من شرطة العدو والشاباك على وجود تحيز في المناقصات والفساد، وأن هناك تسريباً لهذه الأموال لعناصر إجرامية أو الحركة الإسلامية.

يشار إلى أن قرارات “سموتريتش” من جهة ومخطط “شكلي” يأتي في ضوء زيادة غير مسبوقة في ضحايا العنف والجريمة بين فلسطينيي الداخل المحتل، والذين يبلغ عددهم منذ بداية العام الجاري 158 قتيلاً، كان آخرها 6 إصابات في كفر كنا في الداخل المحتل من بينهم إصابات خطيرة جراء إطلاق للنار على منزل عائلة من قبل مجهولين أمس السبت.

المصدر: الهدهد