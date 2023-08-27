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هنية يعزي بوفاة طلال سلمان ويشيد بمواقفه الأصيلة

إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس
إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس

الرسالة نت- بيروت

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" الأخ القائد إسماعيل هنِيَّة نجلَ المرحوم طلال سلمان، أحمد طلال سلمان، مقدماً له ولعائِلته ولذويه التَّعازي باسمه وباسم إخوانه في حركة حماس.

وأشاد هنية بدور المرحوم طلال سلمان العروبي الأصيل في دعم قضايا الأُمَّة وفي مقدِّمتها قضيَّة فلسطين، مُقدِّراً تفانيه طوال حياته في العمل من أجلها وداعماً للمقاومة.

وأكد هنية أن سلمان سيبقى حاضراً في أذهان الأجيال إلى أن تتحقَّق أمانيه في تحرير فلسطين، سائلاً المولى أن يتغمَّده بواسعِ رحمته، وأن يُلهم ذويه الصبر والسُلوان.

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