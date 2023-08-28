نصر الله: أي اغتيال في لبنان لن يصمت عنه

حذرّ الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله، من أن أي اغتيال على الأرض اللبنانية يطال لبنانياً أو فلسطينياً أو إيرانياً أو غيره لا يمكن السكوت عنه.

وقال نصر الله في خطاب متلفز، مساء اليوم الإثنين، إنّ المقاومة في الضفة الغربية المحتلة هي إرادة فلسطينية بحتة، ونتنياهو هرب لتصوير ما يجري بالضفة كخطة إيرانية؛ بسبب العجز الإسرائيلي أمام تصاعد المقاومة هناك.

وأكدّ أن العدو الإسرائيلي طوال الصراع مع المقاومة كان يقوم بتنفيذ اغتيالات واسعة، متسائلا: " فهل استطاعت هز عضد المقاومة؟"

وأضاف نصر الله :" لا التهديد ولا تنفيذ التهديد سيوقف المقاومة وحركاتها؛ بل سيزيدها عناداً وإصراراً وقوة"

وتابع: " يجب أن يعترف العدو أنه في مأزق تاريخي ووجودي واستراتيجي، ولن يجد مخرجاً لذلك"

وشددّ سماحة السيد على أن المقاومة لن تسمح أن تفتح ساحة لبنان من جديد للاغتيالات، ولن نقبل بتغيير قواعد الإشتباك القائمة وعلى الإسرائيلي أن يفهم.