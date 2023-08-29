بالاسماء.. كشوفات نتائج الثانوية العامة توجيهي 2023 الدورة الثانية الاكمال ، في جميع المحافظات قطاع غزة الضفة الغربية حيث سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي اليوم الثلاثاء 29-8-2023 في تمام الساعة 12 ظهراً.

ولتسهيل الوقت والجهد؛ تقدم لكم وكالة صفا الاخبارية رابط وزارة التربية والتعليم الخاص بالبحث عن أسماء الناجحين في امتحانات الثانوية العامة في فلسطين للعام 2023 دورة الاكمال، وذلك عن طريق رقم الجلوس فور إعلان النتائج اليوم.

وستشهد منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث عمليات بحث بشكل كبير حول رابط فحص نتائج التوجيهي 2023 في فلسطين الدورة الثانية، وسيتم تفعيل الرابط من قبل وزارة التربية والتعليم الساعة 12 ظهرا.

ويعد إعلان نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2022 في فلسطين، فرحة كبيرة وحدث مهم بشكل سنوي في جميع أرجاء الوطن، حيث تجهز الحلويات والمفرقعات ويبدأ المواطنون بتحضير الهدايا.

لفحص نتائج توجيهي 2023 الدورة الثانية "الإكمال" برقم الجلوس اضغط هنا



