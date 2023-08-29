الاحتلال يقرر هدم ومصادرة منزل الأسير خالد خروشة في نابلس 

قرر جيش الاحتلال اليوم الثلاثاء، مصادرة وهدم منزل الأسير خالد خروشة في مخيم عسكر في نابلس.

ويتهم الاحتلال خالد خروشة بمشاركته بعملية إطلاق نار نفذت في 26 فبراير 2023 بحوارة، وأدت لمقتل مستوطنين اثنين.

و "خروشة" هو نجل الشهيد القسامي عبد الفتاح خروشة، الذي استشهد بعد اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين، حيث اتهم حينها بتنفيذ العملية بشكل مباشر، وصدر لاحقًا قرار بهدم منزله.

وفي السابع من مارس الماضي استشهد ستة مواطنين، من بينهم الأسير المحرر المجاهد القسامي عبد الفتاح خَرْوَشَة، الذي ارتقى بعد اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال التي حاصرت منزلاً تحصن فيه بمدينة جنين، إذ اعترف الجيش "الإسرائيلي" بـ إصابة اثنين من جنوده.

وفجّرت قوات الاحتلال، فجر الثامن من أغسطس الماضي، منزل الشهيد عبد الفتاح خروشة، في مخيم عسكر شرق نابلس.

والشهيد عبد الفتاح خروشة، هو منفذ "عملية حوارة" البطولية في فبراير الماضي، والتي قُتل فيها مستوطنان اثنان، بإطلاق النار عليهما داخل سيارتهما ردا على مجزرة الاحتلال في نابلس، وهو من مخيم عسكر بنابلس، وأحد عناصر كتائب القسام، وأسير محرر أمضى في سجون الاحتلال 9 سنوات، وتحرر منها بتاريخ 13 من ديسمبر2022.

وكانت كتائب القسام قد نعت في بيانها العسكري شهيدها القسامي البطل عبد الفتاح خروشه "أبو خالد" منفذ عملية حوارة التي قتل فيها اثنان من مجرمي المغتصبين، مؤكدةً بأنها جاَءت رداً ودفاعاً عن شعبنا في وجه جرائم المغتصبين المجرمين.

وقالت الكتائب: "ندعو كل مجاهدي شعبنا في كل مكان إلى تصعيد المقاومة المسلحة في وجه الاحتلال ومغتصبيه والاشتباك معهم في كل ربوع وطننا المحتل تحقيقاً لشرف السلاح وطهارته من خلال اشتباكه مع المحتل الغاصب، ودفاعه عن شعبنا وقدسنا وعرضنا".