أجهزة السلطة ترفض تنفيذ قرارات قضائية وتواصل اعتقالاتها السياسية

تواصل أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية انتهاكاتها واعتقالاتها السياسية، والتي تطال الطلبة الجامعيين والأسرى المحررين والنشطاء والمقاومين والرموز الوطنية، في ظل رفض متكرر لتنفيذ قرارات قضائية تقضي بالإفراج عن عدد من المعتقلين السياسيين.

وترفض مخابرات السلطة في نابلس تنفيذ قرار الإفراج عن المعتقل السياسي أحمد حمادنة من بلدة عصيرة الشمالية، وذلك في إصرار على انتهاكٍ القانون والقضاء.

ورغم صدور قرار بالإفراج عنه، تواصل أجهزة السلطة اعتقال الأسير المحرر صهيب الشرباتي من الخليل، وذلك لليوم الـ71 على التوالي.

وكما تواصل أجهزة السلطة في رام الله اختطاف المطارد لدى الاحتلال مصعب اشتية لليوم الـ346 على التوالي، رغم صدور قرارات قضائية بالإفراج عنه.

في غضون ذلك، اختطفت أجهزة السلطة المحرر نضال أبو عاهور من بيت لحم، وهو في طريق ذهابه لمستشفى رام الله، حيث ينتظر إجراء عملية زراعة كلية، ويقوم بغسيل الكلى 3 مرات أسبوعياً.

وطالت الاعتقالات السياسية الأسير المحرر عمران عمر صباح من بلدة عوريف بنابلس، وذلك بعد استدعائه للمقابلة أمس، وهو معتقل سياسي سابق لعدة مرات.

واعتقلت مخابرات السلطة في نابلس الطالب بجامعة النجاح الوطنية بنابلس عبيدة يامين، وذلك بعد ملاحقته منذ عدة أيام على خلفية عمله النقابي.

وتواصل أجهزة السلطة في نابلس اختطاف الطالب بكلية الهندسة في جامعة خضوري معاذ حسن أبو ريدة، من بلدة قصرة لليوم الـ15 على التوالي.

ويواصل وقائي السلطة في نابلس اعتقال المحرر خلدون عصيدة من بلدة تل غرب نابلس، لليوم الـ 11 على التوالي، فيما يعتقل الشاب أحمد معلا منذ 144 يوماً.

وفي سياق متصل، أفادت عائلة المعتقل سلاطنة من بلدة جبع في جنين، بأن نجلها الخريج من كلية الهندسة في جامعة النجاح يواصل إضرابه عن الطعام والشراب لليوم الـ 4 على التوالي، رغم التراجع في حالته الصحية.

وأوضحت العائلة أن إضراب نجلها أسامة جاء رفضا لمواصلة أجهزة السلطة اعتقاله لليوم الـ 25 على التوالي، بينما تواصل ملاحقة شقيقه سليم سلاطنة الطالب في جامعة النجاح لليوم الـ51.

وأشارت العائلة إلى أن الوضع الصحي لأسامة في خطر ولا يقدر على الوقوف، مؤكدة أن نجلها لن يتراجع عن قرار الإضراب إلا بالحرية.

وتواصل مخابرات السلطة في نابلس اعتقال 4 أشقاء من عائلة سعادة من بلدة عصيرة الشمالية لليوم الـ33 على التوالي، وهم مفدي ومناضل ومكين ومجاهد سعادة.