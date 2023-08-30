رابط فحص تصاريح العمل في اسرائيل بالألوان الدفعة الجديدة لشهر سبتمبر 9/2023.. فحص تصاريح العمل غزة

رابط فحص تصاريح العمل في اسرائيل بالألوان الدفعة الجديدة لشهر سبتمبر 9/2023 ... فحص تصاريح العمال غزة، يتساءل الكثير من العمال حول طريقة فحص تصاريح العمل في الداخل المحتل، نظرًا لأنها تساهم بشكل كبير في تخفيض العبء الاقتصادي لهم، وتوفير حياة كريمة تُعينهم على الحياة الاقتصادية الصعبة التي تمر بها.





حددت وزارة العمل في غزة دور الترشيح لتصاريح العمال، عبر خمس مجموعات ملونة يعرف من خلالها العامل في أي مجموعة متوقع أن يكون دوره، وتسعى الوزارة بشكل دائم على تحديث دور الترشيح للمسجلين للعمل في الداخل، ويتم الفحص من خلال نظام التسجيل الموحد لكل مواطن، وهي كالتالي:

تصاريح العمل في الداخل المحتل بالألوان لشهر 9 سبتمبر 2023

اللون الأخضر: يدل على أن المرشح سيتم توفير اسمه في الدفعة

اللون الأصفر: سيتم ترشيح الاسم في الدفعة الثانية

اللون البرتقالي: الاسم يحتاج بعض الوقت، متوسط

اللون الأحمر: الاسم يحتاج الكثير من الوقت، بعيد

اللون الأسود: الاسم مرفوض بسبب موانع الترشيح

طريقة الاستعلام عن تصاريح العمل 2023: