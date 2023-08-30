على أعتاب المؤتمر الثامن لحركة فتح.. الطيراوي يلتقي عباس مرتيّن: أنا آسف!

كشفت مصادر في اللجنة المركزية لحركة فتح، عن لقاءين جمعا رئيس السلطة محمود عباس مع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح توفيق الطيراوي، بعدمّا علّق الأخير مشاركته في اجتماعات المركزية منذ عام تقريبا.

وقالت المصادر لـ"الرسالة نت" إنّ محمود العالول نائب رئيس حركة فتح، توّسط لتوفيق، عقب أزمة التسجيلات التي فجرّها الطيراوي، والتي هاجم فيها عباس وحسين الشيخ وشخصيات أخرى من مركزية فتح.

وبحسب المصادر، فإن الطيراوي دافع عن نفسه في هذه التسجيلات، كما أنّه دافع عن نفسه في تسريب محاضر التحقيق باغتيال عرفات.

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وأشارت المصادر إلى أنّ عباس أوقف عمل اللجنة الأمنية التي شكلّت؛ للتحقيق مع الطيراوي خاصة في تسريب محاضر عرفات، وكان قد دافع عن نفسه بأنه قد طالب مرات بتأمين الأجهزة دون استجابة من الأجهزة الأمنية.

وتشير المصادر إلى أن عباس كان غاضبًا في اللقاء الأول، ثم بعد مصالحة عقدها مع حسين الشيخ، جرى اللقاء الثاني الذي بدا فيه عباس أكثر ليونة في موقفه.

وشارك الطيراوي في لقاءات المجلس الثوري لحركة فتح التي عقدت مؤخرا، وسيشارك في عضوية المؤتمر الثامن للحركة، بعدما اعتذر للرئيس عباس، بوصف المصادر.

وحول إمكانية دعوة ناصر القدوة للمؤتمر الثامن، أجاب المصدر: "عباس قال إن المؤتمر القادم ليس للمصالحات، وإنما لترتيب الأوضاع وفق ما تم حسمه، ولا عودة لمن خرج من الحركة، بوصف المصدر".

وقررّت فتح تنظيم مؤتمرها الثامن في السابع عشر من ديسمبر القادم، بعد إرجائه لأكثر من مرة، وفشل انعقاده بسبب الخلافات الداخلية في فتح.