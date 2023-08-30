الكتلة بجامعة النجاح تعلن الاعتصام ضد سياسات الجامعة

أعلنت الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح بنابلس، اليوم الأربعاء، عن دخولها في اعتصام داخل الجامعة ضد سياسات إدارة الجامعة.

وأوضحت الكتلة الإسلامية في بيان لها، أن هذا الاعتصام يأتي ضد قرار إدارة الجامعة الأخير بإخراج الطلبة المعتصمين بداخلها.

وأكدت أن هذه الخطوة هي خطوة نقابية مشروعة للتأكيدِ بأن هذا السلوك لن يمر، وأننا لن نسمح بعودة العقلية القمعية لجامعة النجاح.

وقدمت الكتلة اليوم الأربعاء، كتاباً إلى مجلس أمناء الجامعة، تطالب فيه إدارة الجامعة بالتدخل الفوري لضمان حرية العمل النقابي داخل أروقة الجامعة.

وأخلى أمن جامعة النجاح بالقوة، الأسبوع الماضي، اعتصاما لطلبة الكتـلة الإسـلامية المعتصمين في حرم الجامعة رفضا للاعتقال السياسي.

وقالت الكتلة في حينها إنها تنظر بعين الخطورة والإدانة لقرار إدارة الجامعة، والذي نص على إخراج الطلبة المعتصمين بالقوة.

وأكدت، أنها لن تسمح بعودة هذا السلوك إلى الجامعة، محملة إدارة الجامعة المسؤولية الكاملة عن حياة الطلبة الذين تم قمعهم.