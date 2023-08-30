إصابات واعتقالات خلال مواجهات بالضفة وإصابة مستوطنين

أصيب عدد من المواطنين اليوم الأربعاء واعتقل آخرين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال بمناطق متفرقة من الضفة، فيما أصيب مستوطنَين رشقًا بالحجارة في قلقيلية.

ففي الخليل، أصيب عشرات المواطنين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

واقتحمت قوات الاحتلال منطقة "صافا" في البلدة، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام صوب منازل المواطنين.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال عقب اقتحامها المنطقة، ما أدى لإصابة العشرات بينهم أطفال ونساء، بحالات اختناق.

واعتقلت قوات الاحتلال والد المعتقل الجريح محمود أبو شيخة عقب مداهمة منزله في قرية كرمة جنوب الخليل.

وداهمت قوات الاحتلال منزل عائلة المعتقل الجريح محمود أكرم أبو شيخة، واعتقلت والده، واحتجزت البطاقات الشخصية لاثنين من أعمامه، عقب تفتيش المنزل وإخضاع من فيه لاستجواب ميداني.

وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب ناصر عجاج أثناء مروره عبر حاجز قلنديا العسكري.

وفي قلقيلية، رشق الشبان حافلتين للمستوطنين بالحجارة والزجاجات الحارقة على "طريق 55" في منطقة النبي إلياس، ما أدى لإصابة مستوطنين اثنين.