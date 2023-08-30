حماس: عملية الطعن بالقدس انتصار للأقصى ولدماء الشهداء

أكد الناطق باسم حركة (حماس) عن مدينة القدس محمد حمادة، أن عملية الطعن بحي المصرارة بالقدس مساء اليوم الأربعاء، عمل بطولي انتصارا للأقصى ولدماء الشهداء، وهي رد طبيعي على جرائم الاحتلال.

وشدد حمادة في تصريح صحفي، وصل الـ"الرسالة نت"، على أن هذه العملية وما شهدناه اليوم من عملية دهس بطولية بالخليل وإصابة عدد من المستوطنين رشقا بالحجارة في قلقيلية، يجدّد التأكيد أن شعبنا ماضٍ في مقاومته، وسيقضّ مضاجع الاحتلال ومستوطنيه، فالأمان الذي يفتقده شعبنا في ظل هذا العدوان لن يحلم به الاحتلال مهما بلغت سطوته.

وحيّا الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس مقاومينا الأبطال الذين يحملون أرواحهم على أكفهم ويمهرون القدس بأغلى ما يملكون، كما بعث بالتحية لأهلنا الصامدين في القدس وضفة الإباء، وهم يرسمون معالم النصر والتحرير القريب رغم أنف الاحتلال، عبر ثورة ممتدة ومتصاعدة ستنتهي حتما بطرد العدو من أرضنا ومقدساتنا.