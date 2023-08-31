بث مباشر لمتابعة قرعة دوري أبطال أوروبا 2024 .. الفرق المشاركة والتصنيف والمواعيد

نسخة جديدة من دوري أبطال أوروبا، وهذه المرة وكالعادة ستكون محفوفة بالإثارة والمتعة في ظل مشاركة نخبة فرق القارة العجوز في المسابقة الأكثر متابعةً حول العالم، والأعلى من ناحية القيمة في عالم الأندية.

حقق مانشستر سيتي لقب “ذات الأذنين” في الموسم الماضي بالتفوق على إنتر ميلان في النهائي بهدف دون رد، وهي ثالث بطولة يحققها بيب غوارديولا على صعيد دوري الأبطال بعد لقبين سابقين مع برشلونة.

موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2024؟

حُدد الخميس 31 أغسطس 2023 موعدًا لإجراء قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2024.

ومن المقرر أن تنطلق القرعة في السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال أوروبا 2024؟

كما هي العادة، ستنقل قناة “beIN Sports NEWS” مراسم القرعة مباشرةً عبر شاشتها ومجانًا للجماهير العربية.

مشاهدة البث المباشر لقرعة دوري أبطال أوروبا 2024؟

يمكنك مشاهدة البث المباشر لقرعة دوري أبطال أوروبا عبر “يوتيوب” من خلال القناة الرسمية لبي إن سبورتس الإخبارية.

كما يقوم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” بنقل مراسم القرعة من خلال منصاته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي وكذلك عبر موقعه الرسمي.

نظام قرعة دوري أبطال أوروبا 2023؟

يشارك في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 32 فريقًا من جميع أنحاء القارة العجوز، 26 ناديًا منهم يبدؤون المشوار من مرحلة المجموعات، وتنضم إليهم 6 أندية من الملحق.

يتم تقسيم الأندية المشاركة في دوري الأبطال إلى 4 أوعية قبل انطلاق القرعة، على أن يُوضع في الوعاء الأول حامل اللقب والفائز بالدوري الأوروبي، وكذلك أبطال الدوريات الستة الكبرى في القارة العجوز.

يتم بعد ذلك تقسيم الأندية على الأوعية الثاني والثالث والرابع حسب ترتيبهم في تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، على أن يوجد في كل وعاء من الأربعة 8 أندية.

توزع أندية الوعاء الأول على مجموعات دوري أبطال أوروبا الثمانية، وتحدد القرعة مجموعة كل فريق، وبعد ذلك يبدأ سحب كرات كل وعاء على حدة حتى اكتمال المجموعات.

لا يوجد سوى مُحدِّد واحد فقط لقرعة دوري أبطال أوروبا 2024، هو عدم وقوع ناديين أو أكثر من نفس الدوري في ذات المجموعة، وفي حال وجود محددات أخرى سيتم إعلانها قبل انطلاق القرعة.

الفرق المشاركة في دوري أبطال أوروبا 2024؟إنجلترا: مانشستر سيتي، آرسنال، نيوكاسل يونايتد، مانشستر يونايتد

إسبانيا: ريال مدريد، برشلونة، أتلتيكو مدريد، ريال سوسيداد، إشبيلية

ألمانيا: بايرن ميونخ، بوروسيا دورتموند، لايبزيغ، أونيون برلين

إيطاليا: نابولي، لاتسيو، إنتر ميلان، ميلان

فرنسا: باريس سان جيرمان، لانس

البرتغال: بنفيكا، بورتوهولندا: فاينورد

النمسا: ريد بول سالزبورغ

اسكتلندا: سيلتيك

صربيا: النجم الأحمر

تصنيف الفرق في دوري أبطال أوروبا 2024

▪️ التصنيف الأول: مانشستر سيتي – بايرن ميونخ – باريس سان جيرمان – نابولي – برشلونة – إشبيلية – فاينورد – بنفيكا.

▪️ التصنيف الثاني: ريال مدريد – مانشستر يونايتد – إنتر – بروسيا دورتموند – أتلتيكو مدريد – لايبزيغ – بورتو – أرسنال.

▪️ التصنيف الثالث: شاختار – سالزبورغ – ميلان – لاتسيو – النجم الأحمر – براغا – آيندهوفن – كوبنهاغن.

▪️ التصنيف الرابع: نيوكاسل – سيلتيك – ريال سوسيداد – أونيون برلين – لانس – يونغ بويز – غلطة سراي – أنتويرب.

موعد مباريات مجموعات دوري أبطال أوروبا 2024؟

من المقرر أن تنطلق مباريات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023.

وتستمر المباريات على مدار ست جولات كما هي العادة، لتنتهي بحلول الأربعاء 13 ديسمبر 2023.

بث مباشر لمتابعة أحداث قرعة دوري أبطال أوروبا 2023-2024

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