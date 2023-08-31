وقفة بغزة تشيد برفض الليبيين للتطبيع

نظّمت فصائل العمل الوطني والإسلامي في مدينة غزة، اليوم الخميس، وقفة داعمة لموقف الشعب الليبي الرافض للتطبيع مع الاحتلال.

ورفع المشاركون في الوقفة، الأعلام الفلسطينية والليبية ولافتات كُتب على بعضها: "الكلمة للشعوب والتطبيع إلى زوال"، و"لا للتطبيع مع الاحتلال".

وأشاد رئيس الدائرة السياسية في حركة "حماس" باسم نعيم في كلمة له، بردود الفعل الليبية الشعبية والرسمية ضد لقاء وزير خارجية حكومة الاحتلال إيلي كوهين، بنظيرته الليبية نجلاء المنقوش.

وأكد نعيم، أن هذا اللقاء يعدّ إساءة لتاريخ ونضالات الشعب الليبي ومواقفه المشرفة تجاه القضية وحقوق أبناء الشعب الفلسطيني ومقاومته.

وعد التطبيع مع الاحتلال انقلاباً على المنطقة العربية وقيمها وتاريخها ومستقبلها لصالح "إسرائيل"، مشيرًا إلى أن التطبيع ضربة للأمن القومي العربي.

والأحد الماضي، كشفت الإذاعة الإسرائيلية العامة، عن لقاء هو الأوّل بين "كوهين"، و"المنقوش" في العاصمة الإيطالية روما، الأسبوع الماضي؛ لبحث إمكانيّة "تعزيز العلاقات" بين "إسرائيل" وليبيا، و"الحفاظ على تراث اليهود الليبيين".

وعلى إثر هذا الإعلان، شهدت العاصمة الليبية طرابلس وعدد من المدن والمناطق، غربي البلاد، الليلة الماضية، احتجاجات واسعة تنديداً باللقاء، رفع خلالها المحتجون، العلم الفلسطيني ورددوا هتافات داعمة للقضية الفلسطينية وترفض التطبيع، وأخرى تطالب برحيل الحكومة.

ويحظر القانون الليبي رقم 62 والصادر عام 1957 على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقا من أي نوع مع هيئات أو أشخاص مقيمين في "إسرائيل" أو منتمين إليها بجنسيتهم، أو يعملون لحسابها أو مع من ينوب عنهم.

ويعاقب كل من يخالف ذلك بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات، ولا تزيد عن 10 سنوات، ويجوز الحكم بغرامة مالية.