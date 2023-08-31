51 عملاً مقاومًا في الضفة والقدس خلال 48 ساعة الأخيرة

نفّذ مقاومون فلسطينيون، 51 عملاً مقاومًا في الضفة الغربية والقدس المحتلة، خلال 48 ساعة الأخيرة، أسفرت عن مقتل جندي (إسرائيلي)، وإصابة أكثر من 16 آخرين ما بين جنود ومستوطنين.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" في تقريره الدوري اليوم الخميس، 51 عملاً مقاومًا، من بينها عملتي دهس، عملية طعن، 10 عمليات إطلاق نار، 5 عبوات ناسفة، وإلقاء 5 زجاجات حارقة.

إضافة إلى 4 عمليات تصدي للمستوطنين، واندلاع مواجهات في 20 نقطة مواجهة في مختلف مناطق الضفة الغربية والقدس.

في مدينة القدس، أطلق مقاومون النار تجاه جنود الاحتلال في كفر عقب بالقدس، فيما نفذ فلسطيني عملية طعن في حي المصرارة أسفرت عن إصابة مستوطن.

كما اندلعت مواجهات عنيفة، في مختلف مناطق القدس وتركزت في مخيم شعفاط، وجبل المكبر، وبيت حنينا، والرام، تخللها إلقاء زجاجات حارقة وحجارة.

وفي رام الله، نفّذ فلسطيني عملية دهس قرب بلدة بيت سيرا، أسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي، وإصابة 5 آخرين، فيما استهدف الشباب الثائر جنود الاحتلال في بيتونيا بعبوات ناسفة وزجاجات حارقة.

وتصدى الشبان لاعتداءات المستوطنين قرب مستوطنة "عوفرا" برام الله، وحطموا عدد من مركباتهم.

وأطلق مقاومون النار تجاه قوات الاحتلال في أكثر من منطقة في مدينة جنين، أبرزها، حاجز دوتان، ومخيم جنين، وعملية إطلاق نار وتفجير عبوات ناسفة، في كفر دان، أدت لإصابة جنود الاحتلال.

وفي نابلس، أطلق مقاومون النار تجاه جنود الاحتلال في شارع عمان، إلى تفجير عبوات ناسفة، أسفرت عن إصابة 4 جنود، فيما ألقى الشبان الزجاجات الحارقة صوب آليات الاحتلال العسكرية.

واستهدف مقاومون جنود الاحتلال بصليات مكثفة من الرصاص في مخيم بلاطة، إضافة إلى تفجير عدد من العبوات الناسفة، واندلاع مواجهات شعبية في المخيم.

في طولكرم، نفذ فلسطينيون عملية إطلاق نار أثناء تصديهم لاقتحام قوات الاحتلال مخيم طولكرم، إضافة لاندلاع مواجهات عنيفة في المخيم ومنطقة العوجا.

وتصدى الشباب الثائر لاعتداءات المستوطنين في قرية النبي الياس بقلقيلية، وحطموا مركباتهم، واستهدف آخرون آليات الاحتلال بالعبوات الناسفة، ما أدى لإصابة 4 مستوطنين.

وفي جنوب الضفة، نفذ فلسطيني عملية دهس قرب مستوطنة "بيت حجاي" بالخليل، أسفرت عن إصابة جندي، أما في بيت لحم، أطلق مقاومون النار تجاه مستوطنة "مجدال عوز"، واندلعت مواجهات في قرية الولجة.

وفي الآونة الأخيرة، شهدت الضفة الغربية تصاعدًا ملحوظًا في عمليات المقاومة الفلسطينية، والتي أسفرت بمجملها عن مقتل 37 (إسرائيليًا)، في الضفة والقدس والداخل المحتل، وعلى الحدود المصرية.