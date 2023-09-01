اشتباكات في نابلس وكتائب القسام تستهدف جنود الاحتلال في جنين

تصدى مقاومون فجر اليوم الجمعة لاقتحام قوات الاحتلال منطقة المساكن الشعبية شرق نابلس.

وأفاد شهود عيان بأن جنود الاحتلال تعرضوا لإطلاق نار خلال اقتحام المنطقة، بالتزامن مع الدفع بمزيد من التعزيزات العسكرية الإسرائيلية.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد حسن قطناني من المساكن الشعبية، والشاب محمد حسام عبيد من مدينة نابلس.

وفي جنين، أعلنت كتائب القسام استهداف تجمع لجنود الاحتلال على حاجز برطعة العسكري بصليات من الرصاص.

وذكرت كتائب القسام في يعبد، أن مقاتليها أطلقوا النار من مسافة قريبة صوب جنود الاحتلال قبل الانسحاب بسلام.

وفي رام الله اقتحمت قوات الاحتلال مخيم دير عمار، وأخذت قياسات منزل منفذ عملية الدهس عند حاجز "مكابيم" تمهيدا لهدمه لاحقا.

وأصيب شابان، خلال المواجهات في دير عمار، بينما تجمع عشرات الشبان أمام منزل الشهيد داوود درس منفذ عملية بيت سيرا بعد انسحاب قوات الاحتلال وهتفوا للمقاومة والشهداء.

وفي طولكرم اعتقلت قوات الاحتلال الشبان جمال عجاج، وأحمد فني، وعمران رداد، بعد اقتحام بلدة صيدا شمال المدينة.

كذلك اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال في حي عين اللوزة ببلدة سلوان، بعد إصابة نجل نائب رئيس بلدية الاحتلال في المدينة وزوجته؛ إثر رشق مركبتهما بالحجارة.

وفي البلدة القديمة بالقدس المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال شابا فلسطينياً، واقتادته إلى مركز "القشلة" للتحقيق.

كما اعتدى مستوطنون على السائق المقدسي فادي أبو زنيد بعد تحطيم مركبته، وحاولوا طعنه بالقدس المحتلة.

وفي الخليل، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في حاره أبو سنينة بالمنطقة الجنوبية في مدينة الخليل، بالتزامن مع اقتحام بلدة بيت أمر شمال المدينة واعتقال الشاب نور صليبي عقب مداهمة.