نصر الله يستقبل العاروري والنخالة ويتباحثون أمور المقاومة

استقبل الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، نائب رئيس المكتب السياسي ‏لحركة "حماس" الشيخ صالح العاروري، والأمين العام لحركة ‏الجهاد الإسلامي زياد النخالة.

ووفق بيان صدر عن حزب الله، فإن اللقاء استعرض آخر المستجدات ‏والتطورات السياسية خصوصًا في فلسطين، "وجرى تقييم مشترك للوضع في الضفة ‏الغربية وتصاعد حركة المقاومة فيها، وكذلك التهديدات الإسرائيلية الأخيرة".

وأضاف أنه "تمّ ‏التأكيد على الموقف الثابت والراسخ لكلّ قوى محور المقاومة في مواجهة العدو ‏الصهيوني واحتلاله وغطرسته وأهمية التنسيق والتواصل اليومي والدائم بين حركات ‏المقاومة، خصوصًا في فلسطين ولبنان لمتابعة كلّ المستجدات السياسية والأمنية ‏والعسكرية واتخاذ القرار المناسب".

والأسبوع الماضي هدد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، باغتيال القيادي بحماس صالح العاروري؛ ردًا على تصاعد عمليات المقاومة المسلحة في الضفة الغربية المحتلة.