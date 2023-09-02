نصر الله يستقبل العاروري والنخالة ويتباحثون أمور المقاومة

استقبل الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الشيخ صالح العاروري، والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة.
ووفق بيان صدر عن حزب الله، فإن اللقاء استعرض آخر المستجدات والتطورات السياسية خصوصًا في فلسطين، "وجرى تقييم مشترك للوضع في الضفة الغربية وتصاعد حركة المقاومة فيها، وكذلك التهديدات الإسرائيلية الأخيرة".
وأضاف أنه "تمّ التأكيد على الموقف الثابت والراسخ لكلّ قوى محور المقاومة في مواجهة العدو الصهيوني واحتلاله وغطرسته وأهمية التنسيق والتواصل اليومي والدائم بين حركات المقاومة، خصوصًا في فلسطين ولبنان لمتابعة كلّ المستجدات السياسية والأمنية والعسكرية واتخاذ القرار المناسب".
والأسبوع الماضي هدد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، باغتيال القيادي بحماس صالح العاروري؛ ردًا على تصاعد عمليات المقاومة المسلحة في الضفة الغربية المحتلة.