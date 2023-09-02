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^200 مثال: غزة العزة

نصر الله يستقبل العاروري والنخالة ويتباحثون أمور المقاومة

الرسالة نت- بيروت

استقبل الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، نائب رئيس المكتب السياسي ‏لحركة "حماس" الشيخ صالح العاروري، والأمين العام لحركة ‏الجهاد الإسلامي زياد النخالة.

ووفق بيان صدر عن حزب الله، فإن اللقاء استعرض آخر المستجدات ‏والتطورات السياسية خصوصًا في فلسطين، "وجرى تقييم مشترك للوضع في الضفة ‏الغربية وتصاعد حركة المقاومة فيها، وكذلك التهديدات الإسرائيلية الأخيرة".

وأضاف أنه "تمّ ‏التأكيد على الموقف الثابت والراسخ لكلّ قوى محور المقاومة في مواجهة العدو ‏الصهيوني واحتلاله وغطرسته وأهمية التنسيق والتواصل اليومي والدائم بين حركات ‏المقاومة، خصوصًا في فلسطين ولبنان لمتابعة كلّ المستجدات السياسية والأمنية ‏والعسكرية واتخاذ القرار المناسب".

والأسبوع الماضي هدد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، باغتيال القيادي بحماس صالح العاروري؛ ردًا على تصاعد عمليات المقاومة المسلحة في الضفة الغربية المحتلة.

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https://alresalah.ps/p/289587

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المقاومة صالح العاروري حسن نصر الله

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