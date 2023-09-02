متضررو عدوان جنين: لم نستلم أي أموال من حكومة اشتية

قالت لجنة "متضرري العدوان" على مخيم جنين، إن "كل أموال التبرعات لم تصل للمتضررين بعد أكثر من شهرين على العدوان الإسرائيلي على المخيم".

وأضافت اللجنة في بيان صحفي مساء اليوم السبت، أنه "ورغم اعتراف حكومة اشتية بأنها جمعت أكثر من 180 مليون دولار لصالح المخيم من عدة دول ومانحين وحملات تبرع أطلقت على مداد الوطن وخارجه، يؤسفنا أن نبلغ العالم وأبناء شعبنا أن كل هذه الأموال التي جمعت ومنها تبرعاتكم لم يصل منها شيء لأهل المخيم".

وتابعت اللجنة، "لدينا ما يثبت من الوثائق والوعود التي أطلقتها قيادات في الحكومة على مدار الأيام والأسابيع الماضية بتعجيل عملية الإعمار ولكن لا جدوى من هذه الوعود حتى هذه اللحظة".

وأكدت أنها لن "تقف مكتوفة الأيدي بالمطالبة بحقوق المتضررين وبالأموال التي جمعت على جراحهم وأوجاعهم".

وهددت اللجنة "بالخروج في اعتصامات في كافة أنحاء المخيم وإيصال رسالة لكل المانحين والمتبرعين بما حصل وأين ذهبت أموالهم".

وكان مجلس الوزراء في حكومة رام الله، قد صادق في الـ10 من تموز/ يوليو الماضي، على "تشكيل لجنة فنية لإعادة إعمار مدينة جنين ومخيمها، شمال الضفة الغربية".