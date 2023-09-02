الأستاذ (منصور) من بلاطة.. جريح انتفاضة يقبع في زنازين السلطة

يواصل جهاز الأمن وقائي التابع للسلطة في مدينة نابلس اعتقال الأستاذ الجريح إيهاب منصور لليوم الخامس على التوالي، رغم أنه جريح في الانتفاضة ومصاب بعجز وصل لـ 80 %.

واعتقل جهاز الأمن الوقائي مساء الثلاثاء الماضي المحرر إيهاب منصور من منزله في مخيم بلاطة جنوبي مدينة نابلس، بعد اقتحامه وتفتيشه وتخريب محتوياته.

وأفادت عائلة المحرر منصور أن جهاز الأمن الوقائي صادر خلال اقتحامهم كاميرا خاصة من المنزل، وحاسوبًا محمولًا، وهاتفًا محمولًا، وذاكرة خارجية.

ولم يشفع للمحرر إيهاب منصور أنه أحد جرحى الانتفاضة الثانية، حيث أصيب عام 2005 خلال إسعافه أحد الجرحى أثناء الاجتياح الإسرائيلي لمخيم بلاطة، وما زالت الشظايا في جسده ويعاني من شلل طولي ما سبب لديه عجز بنسبة 80%.

وحسب ما أوضحته العائلة فإن المحرر منصور متزوج ولديه ستة أطفال، أحدهم يعاني من شلل كامل، وتركت عائلته وحيدة دون معيل أو سند لها بعد اعتقاله.

وبيّنت العائلة أن هذا ليس الاعتقال الأول لدى الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة، حيث اعتقلته العام الماضي وأضرب حينها عن الطعام، وتم نقله إلى المستشفى.

وتواصل أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية انتهاكاتها واعتقالاتها السياسية بحق المواطنين، والتي طالت جرحى ومقاومين وأسرى محررين، إلى جانب طلبة الجامعات الذين يتعرضون لقمع وملاحقة تهدد مستقبلهم التعليمي.