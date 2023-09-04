كتائب القسّام: الاحتلال فشل في تحقيق أهدافه العسكرية في جنين

أكدت كتائب القسّام أن الاحتلال (الإسرائيلي) فشل في تحقيق أهداف خلال اقتحامه لمخيم جنين اليوم الاثنين.

وشددت كتائب القسام أن الاعتقالات لن توقف المقاومة ولن تعيق تطوّر بنيتها، مبينةً أن الأيام ستثبت أن الاحتلال فشل في عمليته العسكرية.

وأعلنت كتائب القسام في مخيم جنين، أن مجاهديها اكتشفوا قوات (إسرائيلية) خاصة تسللت إلى مخيم جنين، وتصدّوا لقوات وآليات الاحتلال المقتحمة للمخيم.

وخاضت كتائب القسام وفصائل المقاومة اشتباكاتٍ عنيفة مع قوات الاحتلال (الإسرائيلي) على أطراف مخيم جنين، فيما استطاع مقاومون تفجير عبواتٍ ناسفة بآليات قوات الاحتلال المقتحمة للمخيم.

وكانت حركة حماس قد وجهت التحية لمطاردي كتائب القسام في مدينة طوباس الذين فشل جيش العدو الصهيوني في اعتقالهم فجر اليوم، بعد اشتباكات ضارية خاصها مقاتلو كتائب القسام وأبناء فصائل المقاومة.

وتابعت "ستواصل المقاومة وفي القلب منها كتائب القسام معركتها مع العدو الصهيوني الذي يعيش في أزمة حقيقية بعد الضربات المتتالية التي وجهها القسام مع كل أبناء شعبنا ضد جيش العدو ومستوطنيه في الضفة الغربية".