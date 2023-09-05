الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، فجر وصباح الثلاثاء، حملة اعتقالات طالت مجموعة من المواطنين بمناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وبحسب مصادر محلية، فإن تلك القوات اعتقلت 4 مواطنين من محافظة رام الله والبيرة، هم: صبر الطويل، عبدو البواب، عدي حمدان، وجميعهم من مخيم الأمعري، يضاف إليهم الطالبان في جامعة بيرزيت أمجد سلامة من مخيم الجلزون، ومجد حجاج من مدينة البيرة.

كما اعتقلت شابين من بلدة يعبد جنوب غرب جنين دهسهما جيب عسكري واستولت على دراجتهما النارية وسط اندلاع مواجهات.

وشهدت البلدة الليلة الماضية وفجر اليوم، مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت يعبد وداهمت عدة أحياء وسيرت آلياتها في خطوة استفزازية ما أدى لاندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت القنابل الصوتية والأعيرة المعدنية.

فيما اعتقل الشاب وائل الجمل من الخليل.

بينما اعتقل رائد محمد حمدان، وصلاح الدين الجمزاوي من عناتا شرق القدس المحتلة.