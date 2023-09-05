النائب قرعاوي: جرائم الاحتلال في طولكرم دليل فشله بالوصول للمطاردين

أكد النائب فتحي قرعاوي أن جرائم الاحتلال بحق أهالي مخيم نور شمس في طولكرم، دليل على فشله المتواصل في إنهاء المقاومة والوصول إلى المطاردين.

وأوضح قرعاوي أن تدمير البنية التحتية والانتقام من الأهالي في مخيم نور شمس، دليل على فشله المتكرر، داعياً إلى إعادة إعمار ما تم تدميره لتسهيل حياة المواطنين.

وذكر أن المقاومة حاضرة في التصدي لاقتحامات الاحتلال وجرائمه المستمرة في طولكرم وكافة مناطق الضفة الغربية، منوهاً إلى أن طولكرم تودع كل يوم شهيد، في ظل الهجمة الاحتلالية التي تستهدف أبناء شعبنا، وهناك حاضنة شعبية تلتف حول المقاومة وتدعم السير على خطى الشهداء.

وشدد على أن تواصل عمليات المقاومة يثبت فشل الاحتلال في ردعا شعبنا، مشيراً إلى أن الإجرام الصهيوني لن يثنِ شعبنا عن التمسك بحقه وأرضه ومقدساته.

ولفت إلى أن جرائم الاحتلال لن توقف مد المقاومة في الضفة الغربية، والتي تدافع عن شعبنا وتعمل على إفشال مخططات الاحتلال الاستيطانية.

وأبرقت حركة حماس بتحية الفخر والاعتزاز بأبطال المقاومة في مخيم نور شمس شرق طولكرم، ومجاهدي كتائب القسام، الذين استبسلوا فجر اليوم في الدفاع وصد العدوان الصهيوني على المخيم.

وأكدت الحركة أن المقاومة ببأسها الشديد لن تصمت على استهداف الآمنين والدمار الكبير، الذي أحدثته قوات الاحتلال وآلياتها العسكرية في المخيم.

وزفت حركة حماس الشهيد البطل عايد سميح خالد أبو حرب (21 عامًا)، الذي ارتقى بنيران قوات الاحتلال خلال اجتياح المخيم، مشددةً على أن دماء الشهداء ستزيد من عزم شبابنا وقوة ثورتنا في وجه الاحتلال ومستوطنيه الإرهابيين.