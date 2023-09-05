إليك موعد عطلة المولد النبوي الشريف في الأردن 2023، من المنتظر أن يعلن رئيس الحكومة الدكتور بشر الخصاونة قراراً خلال الأسبوعين المقبلين يحدد بموجبه عطلة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف التي تصادف يوم الأربعاء الموافق 27 أيلول الجاري.

ومن المتوقع أن يشمل الإعلان جميع مؤسسات المملكة بما فيها الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات الرسمية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى والشركات المملوكة بالكامل للحكومة.

موعد عطلة المولد النبوي الشريف في الأردن 2023

وجرت العادة أن تُستثنى من بلاغ التعطيل كل الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك، مثل الصحة والأمن.

وسيشمل الاعلان التعطيل التأكيد على ضرورة الإسهام في إبراز هذه المناسبة الجليلة وإظهارها بما يليق بها.

ووفق قرارات سابقة لوزارة العمل فإن بلاغ رئيس الوزراء بشأن عطلة المولد النبوي الشريف تشمل القطاع الخاص، على أن تكون مأجورة للعاملين إذا عملوا فيها ويستحقوا عنها أجرا إضافيا بواقع 150% من أجرهم المعتاد وفقا لأحكام المادة 59/ب من قانون العمل الأردني رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته.