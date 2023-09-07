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نقاش سري (إسرائيلي) في الكنيست حول الأوضاع الأمنية بالضفة

الرسالة نت- القدس المحتلة

عقد أمس الأربعاء، نقاشًا أمنيًا سريًا في الكنيست (الإسرائيلي) حول تدهور الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية.

وبحسب راديو كان العبري، فإن النقاش جرى من قبل لجنة الخارجية والأمن برئاسة عضو الكنيست بولي إدلشتاين، وبمشاركة ممثلين عن جهاز الأمن العام "الشاباك"، والجيش.

وقدم ضباط الاستخبارات (الإسرائيليين) من جهاز الشاباك، معلومات سرية حول الوضع الأمني في الضفة الغربية، فيما قدم ممثلون عن الجيش لمحة حول الخطط الدفاعية والهجومية.

كما جرى مناقشة الاستعدادات للتعامل مع أي هجمات قد تقع خلال فترة الأعياد اليهودية القريبة.

القدس دوت كوم

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