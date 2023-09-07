فوائد ممارسة الأطفال لليوجا

اليوجا تعتبر فنًا قديمًا من فنون الانضباط الذاتي وتعد واحدة من أفضل التمارين التي لا تعزز فقط الصحة بل تعمل أيضًا على تحسين الصحة العقلية والنفسية وتعزيز مهارات الأطفال.

تُمنح اليوجا الأطفال الطاقة والتركيز اللازمين للقيام بجميع الأنشطة اليومية بكفاءة وفاعلية. إنها تساعد الأطفال بشكل كبير على استرخاء عقولهم والتخلص من الأفكار السلبية.

تُعتبر إحدى الأسباب الرئيسية لعدم تدريس اليوجا للأطفال دون سن الثامنة هي أن مستوى وعيهم الذاتي ليس كافيًا بالمقارنة مع الأطفال الأكبر سنًا والمراهقين أو البالغين.

وفيما يلي بعض فوائد ممارسة اليوجا للأطفال

تعزيز التركيز والانتباه.

تعزيز المرونة واللياقة البدنية.

تعزيز القدرة على التحكم في التوتر والقلق.

تعزيز الوعي بالجسم والتنفس.

تعزيز الصحة النفسية وتحسين المزاج.

تعزيز التواصل والتفاعل الاجتماعي.

تعزيز القدرة على التعبير عن الأفكار والمشاعر بشكل صحيح.

تعزيز النوم الجيد وتقليل مشكلات النوم.

إن تعليم اليوجا للأطفال يمكن أن يساعد في تطوير قدراتهم البدنية والعقلية والعاطفية، ويسهم في نموهم وتنميتهم بشكل صحي ومتوازن.

قواعد يجب اتخاذها قبل ممارسة الطفل لتمارين اليوجا

قبل أن يقوم الأطفال بممارسة تمارين اليوجا، يجب أن تأخذ بعين الاعتبار بعض القواعد والاحتياطات لضمان سلامتهم واستفادتهم القصوى من هذا النشاط. إليك بعض القواعد التي يجب اتخاذها:

المرافقة والإشراف: يجب أن يتم ممارسة اليوجا للأطفال تحت إشراف كبار السن أو مدربين مؤهلين. يمكن للمرافقة المستمرة أن تسهم في توجيه الأطفال ومراقبتهم لضمان تنفيذ التمارين بشكل صحيح وآمن.

اختيار التمارين المناسبة: يجب اختيار تمارين اليوجا التي تناسب سن ومستوى اللياقة البدنية للطفل. البداية يجب أن تكون بتمارين بسيطة وسهلة قبل التقدم إلى تمارين أكثر تعقيدًا.

الاستماع إلى الجسم: يجب على الأطفال أن يتعلموا كيفية الاستماع إلى أجسامهم والتفاعل معها بلطف. يجب عليهم تجنب الالتفات إلى ألم أو توتر والابتعاد عنه.

التنفس الصحيح: يتعين على الأطفال فهم أهمية التنفس الصحيح في التمارين اليوجا. يمكنهم استخدام تقنيات التنفس لتحسين تركيزهم واسترخائهم.

التوجيه بدون ضغط: يجب أن يكون التوجيه والتحفيز إيجابيين دون وضع ضغط على الأطفال. يجب تشجيعهم على التمتع بالتمارين وعلى الاسترخاء والاستمتاع بالعملية.

الاستعداد الجسدي: يجب أن يكون الطفل في حالة جسدية مناسبة لممارسة اليوجا. ينبغي أن يكونوا مرتاحين ومسترخين قبل بدء التمارين.

استخدام الأدوات المناسبة: في بعض الحالات، يمكن استخدام الأدوات المساعدة مثل البساط اليوجا والوسائد لزيادة الراحة والتثبيت أثناء التمارين.

الاستماع للحاجات الفردية: يجب أن تأخذ احتياجات الطفل الفردية في الاعتبار. يمكن أن تتفاوت قدرتهم على ممارسة التمارين والاستجابة لها.

التركيز على المتعة: ينبغي أن يكون التركيز الرئيسي على توجيه الأطفال للاستمتاع بممارسة اليوجا والاستفادة منها بدلاً من التركيز على الأداء المثالي.