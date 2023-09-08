حصاد الأسبوع: 3 شهداء وإصابة  9 (إسرائيليين) في 206 أعمال مقاومة بالضفة

تواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال الأسبوع الماضي، وأسفرت عن إصابة 9 (إسرائيليين)، بينما استشهد 3 فلسطينيين.

وخلال الفترة ما بين 01-09-2023 حتى 07-09-2023، وثق مركز المعلومات الفلسطيني “معطي” 206 أعمال مقاومة، بينها 21 عملية إطلاق نار، وعملية طعن ومحاولة طعن، واسقاط طائرتي استطلاع.

وأحصى المركز إحراق الشباب الثائر منشآت وآليات عسكرية، وحطموا 7 مركبات ومعدات عسكرية.

ووثق 10 عمليات تفجير عبوات ناسفة استهدفت قوات الاحتلال، و10 زجاجات حارقة ومفرقعات نارية، فيما تصدى الشبان لـ16 اعتداء للمستوطنين في مناطق متفرقة.

وخرجت 7 تظاهرات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، واندلعت 74 مواجهة في نقاط متفرقة، ونفذ الشبان 56 عملية إلقاء حجارة.

والشهداء الثلاثة هم، عايد سميح أبو حرب (٢١ عاماً) من مخيم نور شمس بطولكرم، والشاب عبد الرحيم فايز غنام (٣٦ عاماً) من طوباس، والشهيد المجاهد محمد يوسف زبيدات (17 عاماً) من أريحا.