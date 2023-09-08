اللجنة الشعبية في مخيم جنين: المنح العربية لإعادة إعمار المخيم سرقت

أكد رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم جنين محمد الصباغ، أن المنح العربية التي قدمت لإعادة إعمار المخيم عن طريق السلطة لم يصل منها أي شيء.

وقال الصباغ: “المنحة الجزائرية بقيمة 30 مليون دولار لم يصل المخيم منها شيء، ومنحة الإمارات بقيمة 15 مليون دولار ذهبت للأونروا والتي سنتحدث معها لعدم صرفها على برامجها التي تمتد لسنوات لأنها مخصصة لإغاثة المخيم بعد الاجتياح”.

سرقة الأموال

حكومة اشتية التي أكدت أنها جمعت أكثر من 180 مليون دولار لصالح جنين من عدة ومانحين وحملات تبرع أطلق داخل الضفة وخارجها، لم يصل منها شيء لأهالي المخيم.

لجنة متضرري اجتياح مخيم جنين أصدرت بيانًا في 2 سبتمبر 2023، قالت فيه: “يؤسفنا أن نبلغ العالم وأبناء شعبنا أن كل هذه الأموال التي جمعت ومنها تبرعاتكم لم يصل منها شيء لأهل المخيم”.

وأضافت: “لدينا ما يثبت من الوثائق والوعود التي أطلقتها قيادات في الحكومة على مدار الأيام والأسابيع الماضية بتعجيل عملية الإعمار ولكن لا جدوى من هذه الوعود”.

وأكد أهالي جنين بأنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام المطالبة بحقوقهم والأموال التي جمعت على جراحهم وأوجاعهم.

وحذر هؤلاء من أنه إذ لم تستجب حكومة اشتية لمطالبهم وتوضح أين ذهبت الأموال فسينزلون للشارع وينفذون اعتصامات في كافة أنحاء المخيم ليوصلوا رسالة لكل المانحين والمتبرعين بما حصل وأين ذهبت أموالهم؟.

احتجاجات أهالي المخيم

وقبل أيام، شارك العشرات من سكان مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة المتضررين من العدوان الإسرائيلي الأخير عليه في وقفة احتجاجية أمام مقر خدمات المخيم، للمطالبة بحقوقهم في التعويض.

وبدا واضحا على وجوه المشاركين حالة الغضب مع استمرار مماطلة السلطة ووزاراتها في البدء بإعمار المخيم الذي تعرض لعدوان إسرائيلي في 3 تموز/ يوليو الماضي.

ورفع هؤلاء لافتات تطالب بتوزيع عادل لأموال الإعمار التي تسلمتها السلطة عقب العدوان الذي أتى على البنية التحتية ومئات المنازل والمحلات التجارية.

وأكدوا أنهم لم يتلقوا لغاية الآن أي تعويضات مالية ولا حتى تطمينات حكومية بشأن صرف أي شكل من أشكال التعويض قريبًا.

وأشار المتضررون إلى أنهم قدموا وثائق وأدلة للجان الرسمية في المخيم بشأن الأضرار التي لحقت بهم على أمل تعويضهم دون جدوى.