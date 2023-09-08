28 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس خلال 24 ساعة الأخيرة

تواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة ضد قوات الاحتلال (الإسرائيلي) والمستوطنين خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ورصد مركز معلومات فلسطيني "معطى" 28 عملًا مقاومًا بالضفة، أبرزها 4 عمليات إطلاق نار، وإلقاء عبوات ناسفة وزجاجات حارقة ومفرقعات نارية، والتصدي للمستوطنين وتحطيم مركباتهم، ومواجهات في 17 نقطة.

وأطلق مقاومون النار على حواجز الاحتلال في جنين "دوتان والجلمة وسالم"، كما استهدفوا بالرصاص مستوطنة "شاكيد".

وألقى المقاومون عبوة ناسفة على مستوطنة "ايتمار" في نابلس، كما ألقوا عبوة ناسفة وزجاجات حارقة على قوات الاحتلال خلال المواجهات في بلدة بيت أمر بالخليل.

وتصدى الشبان الثائر لاعتداءات المستوطنين في نابلس وأريحا، وحطموا مركباتهم.

واندلعت مواجهات في 17 نقطة، شهدتها مناطق القدس ورام الله وجنين وقلقيلية ونابلس وطولكرم وأريحا والخليل، رشق خلالها الشبان قوات الاحتلال بالحجارة.

وخلال الفترة ما بين 01-09-2023 حتى 07-09-2023، وثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطي" 206 أعمال مقاومة بالضفة والقدس، بينها 21 عملية إطلاق نار، وعملية طعن ومحاولة طعن، وإسقاط طائرتي استطلاع، أسفرت عن إصابة 9 إسرائيليين، بينما استشهد 3 فلسطينيين.

وأحصى المركز 10 عمليات نوعية أوقعت خسائر بشرية في صفوف الاحتلال في القدس المحتلة منذ مطلع عام 2023 حتى 7-9-2023، أسفرت عن 11 قتيلًا إسرائيليا وإصابة 41 آخرين.

ووثق (859) عملاً مقاوماً خلال شهر آب/ أغسطس الماضي، وأسفرت عن مقتل (5) إسرائيليين، وإصابة (58) جندياً ومستوطناً بجراح مختلفة، ليرتفع بذلك قتلى الاحتلال ومستوطنيه منذ بداية العام الجاري إلى (37) قتيلاً.