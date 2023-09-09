زفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى جماهير شعبنا الفلسطيني العظيم وأحرار أمتنا العربية والإسلامية، الشهيد الفتى ميلاد منذر الراعي (15 عامًا).

وقالت الحركة في بيانٍ لها "إننا إذ نعزي ذوي الشهيد الراعي ومحبيه، لنؤكد أن شعبنا سيواصل نفيره في كل المناطق؛ لمواجهة الاحتلال وصد اعتداءاته المتصاعدة ضد أهلنا ومقدساتنا وفي القلب منها المسجد الأقصى المبارك، وإنّ هذه المعركة الطويلة مع المحتل ستنتهي حتما باندحاره واستعادة حرية شعبنا".

وفي وقتٍ سابقٍ من مساء اليوم، استشهد الفتى ميلاد منذر الراعي "15عامًا" بعد إصابته بجراحٍ خطيرة برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت شمال مدينة الخليل.

وحاولت الطواقم الطبية أن تنعش القلب والرئتين للمصاب، خلال عملية نقله لمستشفى اليمامة في بيت لحم.

وفور إعلان استشهاده في مستشفى اليمامة، هتفت الجماهير بشعاراتٍ مؤيدة للشهداء ومنددة بالاحتلال وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني.

وتواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ورصد مركز معلومات فلسطيني "معطى" ست عمليات إطلاق نار وحالة إلقاء عبوات ناسفة، وثلاث مواجهات بين الشبان الثائر وقوات الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.